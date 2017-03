Lukaku kraakt transferbeleid Everton: ‘We konden goede spelers halen’

Romelu Lukaku lijkt bezig aan zijn laatste seizoen bij Everton. Eerder deze week gaf de Belgisch international aan dat hij zijn contract bij the Toffees niet wil verlengen. Verschillende topclubs uit Engeland en andere topcompetities azen op zijn handtekening. In de Daily Mirror lijkt hij zijn vertrekwens kracht bij te zetten door het transferbeleid van de club af te kraken.

De Belgische aanvalsleider heeft in Liverpool een doorlopend contract tot de zomer van 2019. Desondanks lijkt een zomers vertrek onafwendbaar, daar hij prijzen wil winnen. "Everton heeft een rijke geschiedenis, maar de toekomst moet nog geschreven worden”, vertelt de Belg. “We moeten vooruit kijken, niet naar het verleden. We leven in het nu. Ik wil niet alleen herinnerd worden door mijn doelpunten. Ik wil prijzen pakken.”

De afgelopen transferperiodes greep Everton volgens Lukaku naast een aantal grote namen. "Deze club moet blijven groeien en vooruitgang maken en spelers aantrekken om mee te doen om de prijzen. Ik weet niet wat het bestuur van plan is, maar ik weet wel dat er spelers geweest zijn die we konden halen en die niet gekomen zijn. Spelers uit deze competitie, die het goed doen. Dat is frustrerend, ook al hebben we nu ook al veel sterke spelers. Zelf ben ik momenteel een van de beste spitsen in de Premier League, dat kun je moeilijk ontkennen. Maar als speler wil je je tonen op Champions League-niveau en prijzen winnen."