Kuyt: ‘Dit Feyenoord is stoïcijns, niet lijkt ons dit seizoen te kunnen raken’

Dirk Kuyt kwam in de zomer van 2015 terug naar Feyenoord met maar één doel: kampioen worden. Juist nu dat doel bereikt lijkt te gaan gaan worden, moet de routinier genoegen nemen met een reserverol. “Mijn situatie houdt velen bezig. Dan is het beter om daar zelf niet meer te veel over te zegge”, aldus Kuyt.

De 36-jarige Kuyt is geen vaste basisspeler meer in het team van Giovanni van Bronckhorst. “Ik heb me voorgenomen de rest van het seizoen mijn gevoel en hoe ik over mijn eigen situatie denk niet meer te delen met heel Nederland'', legt Kuyt uit in het Algemeen Dagblad. “Ik richt me de komende twee maanden alleen nog volledig op de prestaties op het veld. Ik train echt keihard en als ik nodig ben, dan zal ik mijn waarde laten zien. Het mag nu niet meer puur over de situatie van Dirk Kuyt gaan. Het moet alleen nog over Feyenoord gaan.''

Door blessureleed in de Feyenoord-selectie start Kuyt zondag tegen sc Heerenveen mogelijk weer in de basis, net als afgelopen zondag tegen AZ (5-2 winst). Hij wil zijn club naar de titel leiden. “Ik krijg soms het gevoel dat mensen hopen dat wij nog in een heel moeilijke fase gaan belanden. Maar dit Feyenoord is stoïcijns. Niet lijkt ons dit seizoen te kunnen raken. We spannen nu allemaal samen, het elftal, de staf, het Legioen. In de kleedkamer leeft ook echt het idee: waarom zouden we eigenlijk om ons heen kijken? We hebben alles in eigen hand. Wat Ajax en PSV doen, is voor ons nu bijzaak.”