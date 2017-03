Lineker doet oproep aan Van Basten na uitschakeling Manchester City

Na de uitschakeling van Manchester City in de Champions League, is Leicester City nog maar de enige Engelse club in het miljardenbal dit seizoen. Dat doet pijn bij oud-international en tevens televisiepresentator Gary Lineker. Hij zag de ploeg van Josep Guardiola uitgeschakeld worden door AS Monaco op basis van het gescoorde uitdoelpunten. Na de 5-3 overwinning in eigen huis, gingen the Citizens woensdag met 3-1 onderuit en kwam het een doelpunt tekort voor de volgende ronde. Lineker hoopt dat er snel verandering komt in de spelregels.

Over twee wedstrijden speelden City en Monaco met 6-6 gelijk, maar maakten de Fransen meer uitdoelpunten. Aan de uitdoelpunt-regel blijkt Lineker een hekel te hebben. “Altijd al een hekel gehad aan de regels omtrent uitdoelpunten, het verpest zoveel wedstrijden”, liet hij zijn frustratie blijken op Twitter. “Geen doelpunt moet meer waarde hebben dan een andere.”

Bij BT Sport vroeg Lineker zich openlijk af of het niet tijd wordt dat de UEFA verandering brengt in deze regel. De kans dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep van Lineker lijkt klein. Linker zal zijn hoop moeten vestigen op Marco van Basten. Hij is sinds kort aangesteld als Chief Officer for Technical Development en heeft derhalve invloed op de spelregels.