‘De nieuwe coach van Barcelona moet de speelstijl van Cruijff beheersen’

De wegen van Barcelona en Luis Enrique scheiden aan het einde van dit seizoen en de Catalanen zullen voor volgend jaar dan ook op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer. Voormalig voorzitter Joan Laporta van Barcelona stelt hoge eisen aan de opvolger van Luis Enrique.

"De coach van Barcelona moet de speelstijl die Johan Cruijff introduceerde beheersen", vertelt Laporta aan Marca. "Johan was een inspiratiebron en zijn leerlingen namen een voorbeeld aan hem. Ik stelde Frank Rijkaard aan als trainer van Barcelona, omdat Johan me dat adviseerde. Ik stelde Txiki Begiristain aan als technisch directeur, omdat Johan het me adviseerde en ik stelde Josep Guardiola weer aan als trainer om diezelfde reden."

"Johan legde de verantwoordelijkheid graag bij ons neer", legt Laporta uit. "Dankzij Johan wordt Barcelona vandaag de dag nog altijd herkend, geprezen en bewonderend vanwege zijn attractieve spel. Hij is de belangrijkste persoon in de moderne tijd van de club." Cruijff overleed in maart vorig jaar op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.