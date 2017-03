AS Monaco stunt en voegt nieuw hoofdstuk toe aan succesverhaal

AS Monaco timmert sinds de overname door de Russische miljardair Dimitri Rybolovlev in 2011 aan de weg in de Europese top en de Monegasken hebben woensdagavond een nieuw hoofdstuk weten toe te voegen aan hun succesverhaal. Het elftal van Leonardo Jardim legde in het eigen Stade Louis II Manchester City over de knie en poetste daarmee de nederlaag uit het eerste duel met de Engelsen in de achtste finales van de Champions League weg: 3-1. Monaco schaart zich derhalve voor de tweede maal in de laatste drie seizoenen bij de laatste acht van het miljardenbal.

Monaco hield een flinke kater over aan de heenwedstrijd in het Etihad Stadium. De Franse koploper maakte weliswaar een sterke indruk, maar stapte uiteindelijk met een betrekkelijk ruime nederlaag (5-3) van het veld. Monaco herstelde zich met vier overwinningen op rij vervolgens echter uitstekend van die teleurstelling en poogde die zegereeks een passend vervolg te kunnen geven tegen City, dat slechts één van zijn laatste zes uitduels in de Champions League wist te winnen.

Kylian Mbappé startte door de afwezigheid van de geblesseerde Radamel Falcao in de punt van de aanval bij Monaco en het achttienjarige toptalent deed net als in de heenwedstrijd, toen hij het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam, van zich spreken. Willy Caballero redde na zeven minuten spelen nog knap op een poging van Mbappé, maar moest niet veel later alsnog zijn meerdere erkennen in de Fransman. Mbappé ontsnapte aan de aandacht van de Engelse defensie en kon voorts geheel vrijstaand een voorzet van Bernardo Silva binnenlopen: 1-0.

City kwam er niet aan te pas en zag de voorsprong die het had overgehouden aan de heenwedstrijd nog in de eerste helft als sneeuw voor de zon verdwijnen. De opgestoomde linkervleugelverdediger Benjamin Mendy bracht het leer na een half uur spelen gevaarlijk voor het doel van Caballero, waarna Fabinho met een hard schot de voordelige marge voor Monaco verdubbelde: 2-0. Het team van Jardim nam daarna gas terug, maar werd nauwelijks in de problemen gebracht door City, dat in het eerste bedrijf geen enkele doelpoging wist te ondernemen.

Na de onderbreking tapte het elftal van Josep Guardiola uit een ander vaatje. Monaco kwam onder hevige druk te staan en moest twintig minuten voor tijd uiteindelijk buigen voor de aanvalsdrift van City, dat daarvoor al twee goede mogelijkheden onbenut had gelaten. Raheem Sterling werd aan de rechterkant van het veld aan het werk gezet door Kevin De Bruyne, waarna de Engelse vleugelflitser naar binnen trok en een schot loste op het doel van Danijel Subasic. De keeper van Monaco kreeg nog wel een hand tegen de bal, maar kon niet voorkomen dat Leroy Sané in de rebound alsnog voor de aansluitingstreffer tekende: 2-1.

Monaco stond op instorten, maar richtte zich op miraculeuze wijze toch nog een keer op. Thomas Lemar slingerde de bal zes minuten na de 2-1 uit een vrije trap voor het doel van de bezoekers, waarna verdedigende middenvelder Tiémoué Bakayoko met het hoofd voor de 3-1 zorgde. Jardim bouwde met João Moutinho vervolgens wat meer defensieve zekerheid in, terwijl City juist va-banque ging spelen. Guardiola bracht Kelechi Iheanacho nog binnen de lijnen, maar ook hij kon uitschakeling voor City uiteindelijk niet voorkomen.