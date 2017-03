Open wond bij Balotelli: ‘Praat niet over Liverpool, alsjeblieft’

Mario Balotelli verbond zich afgelopen zomer na een bijzonder teleurstellende periode bij Liverpool aan OGC Nice. De eerste maanden van de Italiaanse spits aan de Middellandse Zee verliepen met ups en downs, maar over het algemeen overheerst het positieve gevoel bij Balotelli, die dit seizoen met tien doelpunten in zestien competitiewedstrijden heeft bijgedragen aan de voorlopige derde plaats van Nice in de Ligue 1.

"Ik voel me erg goed hier en ben vooral de supporters erg dankbaar. Ze zijn fantastisch", laat de inmiddels 26-jarige Balotelli weten in een interview met RMC. "We hebben een jonge ploeg, de meeste jongens zijn jonger dan ik, maar ik ben goed ontvangen en ben erg gelukkig hier." De spits is onder de indruk van enkele van zijn teamgenoten. "Jean-Michael Seri, Ricardo Pereira, Wylan Cyprien en Alassane Plea", somt Balotelli op.

Nice is bezig aan een sterk seizoen in de Franse competitie, maar moest afgelopen weekeinde een pas op de plaats maken in de titelrace. Het elftal van Lucien Favre morste in eigen huis dure punten tegen laagvlieger Caen (2-2 gelijkspel), waardoor de achterstand op koploper AS Monaco is opgelopen tot vijf punten. "Monaco heeft meer indruk op me gemaakt dan Paris Saint-Germain. PSG heeft goede spelers, maar ze spelen niet als een team", vindt Balotelli, die tot slot een duidelijke boodschap heeft. "Praat niet met mij over Liverpool, alsjeblieft."