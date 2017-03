Kopenhagen houdt rekening met strafschoppen: ‘Heb de nemers al in mijn hoofd’

FC Kopenhagen hield een uitstekende uitgangspositie over aan het heenduel met Ajax in de achtste finales van de Europa League. De ploeg van Stale Solbakken won voor eigen publiek met 2-1 en hoopt zich donderdagavond definitief te ontdoen van de Amsterdammers. Een gelijkspel zou toereikend zijn voor Kopenhagen, weet ook coach Solbakken.

"De wedstijd zou heel goed in 0-0 kunnen eindigen, maar dat is niet een uitgangspunt", vertelt de oefenmeester daags voor het tweede duel met Ajax op een persconferentie. "Het kan zomaar zijn dat we een doelpunt nodig hebben om door te gaan. In veel van onze Europese uitwedstrijden is dat gelukt", aldus Solbakken, die weet dat ook een beslissende strafschoppenserie niet uitgesloten is. "In mijn hoofd heb ik al de vijf penaltynemers, al ligt het er natuurlijk ook aan of deze spelers dan nog op het veld staan."

Andreas Cornelius maakte vorige week in Denemarken het verschil tussen de twee ploegen, door in de tweede helft de 2-1 achter Ajax-doelman André Onana te koppen. De spits verwacht niet dat Kopenhagen voor verrassingen zal komen te staan in de Amsterdam ArenA. "Ik ga ervan uit dat hun tactiek hetzelfde zal zijn. Ze hebben een heel duidelijk concept. Ajax is een sterk team, maar door hun manier van verdedigen geven ze soms ruimtes weg", zegt Cornelius.