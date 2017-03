Jans: ‘De vraag is of Klopp, Guardiola en Tuchel daarop zitten te wachten'

Ron Jans gaat aankomend seizoen aan de slag als hoofddocent voor de cursus Coach Betaald Voetbal bij de KNVB. De oefenmeester neemt aan het einde van deze jaargang afscheid van PEC Zwolle, waar hij sinds 2013 de scepter zwaait, en hoopt zich in een andere hoedanigheid te ontwikkelen. Hij gaat aan de slag als 'leercoach' bij de Nederlandse voetbalbond, waar hij zich bezig gaat houden als begeleider bij de Cursus Betaald Voetbal.

"Een sabbatical had ik al langer in mijn hoofd. Het moeilijkste daaraan is dat je het gewoon een keer moet doen. Dit was voor mij de uitgelezen kans. Ik wil een jaar in mezelf investeren. Dan heb ik het over privédingen en hobby's, maar in de eerste plaats ook over de voetbalsport. Het klinkt misschien vreemd, maar ik vind dit een mooie beslissing van mezelf", laat Jans optekenen door Voetbal International.

"Ik ben geen geweldige kok, maar ik red me. Wel zou ik graag eens andere pannen vasthouden", vertelt Jans met gevoel voor beeldspraak over zijn ambitie om bij andere clubs in de keuken te kijken. "Al is het natuurlijk de vraag of trainers als Jürgen Klopp, Pep Guardiola en Thomas Tuchel op pottenkijkers zitten te wachten."