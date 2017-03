‘Neymar zit nu al op hetzelfde niveau als Ronaldo en Messi’

Neymar is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Barcelona en vorige week stapte de Braziliaan in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (6-1 overwinning) voor de verandering uit de schaduw van sterspeler Lionel Messi. Met onder meer twee doelpunten leidde Neymar een heroïsche comeback in, die uiteindelijk werd beloond met een plekje in de kwartfinales van het miljardenbal. Voormalig Barça-vedette Ronaldinho is onder de indruk van de ontwikkeling die zijn landgenoot doormaakt.

"Neymar is een goede vriend van mij en hij is het grootste idool van Brazilië. Hij zit nu al op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi en we hopen dat hij op een dag de Ballon d'Or kan winnen", vertelt Ronaldinho woensdag op een media-evenement in Dubai. "We hopen dat hij zijn succes kan continueren, maar hij zit reeds aan de top en het zal slechts een kwestie van tijd zijn voordat hij ook de beste speler ter wereld is."

Ronaldinho, inmiddels 36 jaar, speelde zijn laatste officiële wedstrijd in 2015 voor Fluminense. Eind april neemt hij deel aan een benefietduel met de legendes van Barcelona tegen Real Madrid. "Ik speel op dit moment niet op professioneel niveau, maar ik ben altijd klaar voor een voetbalwedstrijd, vooral voor een dergelijke wedstrijd. Ik zet mijn oude trainingsregime door en ben klaar om te spelen."