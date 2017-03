Hoofdkantoor Borussia Dortmund tijdelijk ontruimd na vrees voor terreurdaad

De schrik zat er woensdagmiddag goed in bij Borussia Dortmund. Op het hoofdkantoor van de Duitse club werd een envelop aangetroffen, gevuld met een wit poeder. Gevreesd werd voor een chemische aanval, maar na onderzoek bleek er sprake van loos alarm, zo meldt Ruhrnachrichten.

De envelop bleek namelijk gevuld met het onschuldige poedersuiker en dus was de komst van zo'n veertig brandweermannen om het gebouw te ontruimen overbodig. Toch werden acht medewerkers onderworpen aan een nader onderzoek, nadat zij in aanraking waren gekomen met de stof.

Het achttal hield uiteindelijk dus niets over aan het voorval, ondanks de vrees voor een mogelijke terreurdaad. In 2001 waren de Verenigde Staten het slachtoffer van een chemische aanval die veel gelijkenissen vertoonde met het misverstand in Dortmund. Omstreeks 17.30 uur plaatselijke tijd werd het kantoor weer vrijgegeven voor gebruik.