Diplomatieke ruzie met Turkije heeft mogelijk gevolgen voor Ajax in Europa

Wanneer Ajax en Besiktas zich allebei voor de volgende ronde van de Europa League weten te plaatsen, is de kans aanwezig dat de UEFA de twee ploegen niet tegen elkaar laat spelen. Reden is de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. De Europese voetbalbond kan er voor kiezen om clubs uit bepaalde landen niet tegen elkaar te laten spelen, zocht Metro uit.

De UEFA hield clubs uit landen die met elkaar in conflict zijn al eerder uit elkaar. Beslissingen als deze worden genomen door het ‘Executive Committee’, het hoogste orgaan binnen de bond. Zo werden eerder clubs uit Rusland en Oekraïne uit elkaar gehouden. Een oorlog hoeft niet nodig te zijn om een dergelijke beslissing te nemen. Diplomatieke spanningen zijn voor de UEFA ook reden om clubs uit bepaalde landen elkaar te houden. De overkoepelende voetbalbond wilde tegenover het eerder genoemde medium niet bevestigen dat Ajax en Besiktas elkaar al dan niet kunnen loten.

Besiktas speelde vorige week met 1-1 gelijk in Griekenland tegen Olympiakos. Ajax moet donderdag een 2-1 nederlaag zien weg te poetsen tegen FC Kopenhagen. In Amsterdam dacht nog niemand aan een eventuele loting met Besiktas als tegenstander. “Dit is heel prematuur”, aldus een woordvoerder van Ajax. “Wij zijn hier niet mee bezig. Ik denk dat wij ons eerst moeten richten op het duel met Kopenhagen. Het zou mooi zijn als je me deze vraag morgen weer kan stellen, want dat betekent dat we een ronde verder zijn.”