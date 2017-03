Bosz is onbegrip zat: ‘Iedereen zal het hiermee moeten doen’

Ajax trok in januari liefst twaalf miljoen euro uit om David Neres los te weken bij São Paulo, maar tot op heden speelde de aanvaller pas 31 minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Coach Peter Bosz gaf woensdag in aanloop naar het Europa League-duel met FC Kopehagen aan Neres allereerst te willen laten acclimatiseren.

"Hij is heel jong en we hebben hem in de winterstop gehaald zodat hij kan wennen aan Nederland en de club", vertelde Bosz op een persconferentie over de twintigjarige Braziliaan. "Het is veel geld, dat klopt. Maar we hebben gezegd dat hij er niet gelijk hoeft te staan. Hij heeft pas acht duels bij São Paulo gespeeld. Ik kan daarom niks met het onbegrip. Iedereen zal het ermee moeten doen."

Ajax wacht donderdagavond voor eigen publiek de taak om een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Bosz zal het in elk geval moeten stellen zonder de geschorste Davy Klaassen. "Davy Klaassen is niet te vervangen", vertelde de oefenmeester over zijn aanvoerder. "Iedere speler is uniek. De speler die hem vervangt, zal op zijn manier gaan spelen", besloot Bosz, die niet liet doorschemeren welke speler op de positie van Klaassen zal gaan spelen.