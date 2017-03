‘Chelsea heeft 115 miljoen euro over voor tweetal van Everton’

Chelsea overweegt flink de portemonnee te trekken voor twee spelers van Everton. The Blues willen Romelu Lukaku en Ross Barkley naar Stamford Bridge halen en hebben daar volgens de Daily Mirror 115 miljoen euro voor over. Een vertrek van het tweetal van Goodison Park is niet ondenkbaar, daar het contract van Barkley in de zomer van 2018 afloopt en Lukaku eerder deze week aan gaf dat hij zijn verbintenis niet gaat verlengen.

Alleen wanneer Everton een akkoord bereikt met Barkley over een nieuw contract, lijkt de Engels international langer in Liverpool te blijven. Zo niet, dan is de kans groot dat hij komende zomer wordt verkocht. Bij Chelsea wordt hij gezien als de beoogd opvolger van Cesc Fàbregas, die in verband wordt gebracht met een vertrek naar AC Milan. Ook Tottenham Hotspur heeft een oogje op Barkley.

Lukaku, die ook belangstelling geniet van Manchester United, Real Madrid en Juventus, moet bij Chelsea de vervanger worden van Diego Costa. Laatstgenoemde leek in januari nog op weg naar de Chinese Super League en de Engelse media sluiten een vertrek komende zomer niet uit.