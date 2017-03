‘Wat Dost laat zien is knap, maar Janssen hoort in de basis bij Oranje’

Het Nederlands elftal treft eind deze maand Bulgarije in een belangrijk WK-kwalificatieduel en op verschillende plekken in het team is het nog aardig puzzelen voor Danny Blind. Zo geeft de bondscoach doorgaans in de spits de voorkeur aan Vincent Janssen, die bij Tottenham Hotspur nauwelijks aan spelen toekomt, terwijl Bas Dost bij Sporting Portugal momenteel furore maakt.

Voor Pierre van Hooijdonk is dat echter geen reden om te wisselen: “Ik blijf bij mijn standpunt dat Janssen in de basis moet staan. Het is heel knap wat Dost nu bij Sporting laat zien, maar in bepaalde facetten vind ik hem toch tekortschieten om de eerste spits van Oranje te zijn. We moeten ook niet te spastisch doen over de geringe speeltijd van Janssen. Hij heeft het altijd goed gedaan in Oranje en dat is de kapstok voor Blind. De specifieke kwaliteiten van Janssen passen beter in de beoogde speelwijze, bovendien traint hij bij Tottenham dagelijks op topniveau”, schrijft hij in Voetbal International.

Wie er in het doel moest starten is een ander dilemma en ook daar meent Van Hooijdonk te weten welke keuze Blind gaat maken. De oud-spits denkt dat de keuzeheer geen groot fan is van Jeroen Zoet en zodoende voor Jasper Cillessen zal kiezen. Die laatste traint volgens Van Hooijdonk op het hoogst denkbare niveau, is fit en keept regelmatig in de Copa del Rey.