Voormalige Feyenoorder en Ajacied Leonardo terug op Nederlandse velden

Leonardo de Vitor Santiago is definitief terug in het Nederlandse voetbal. De Braziliaan trainde al vanaf het begin van het seizoen mee met FC Eindhoven, maar stond nog niet officieel onder contract bij de Brabanders. Woensdagmiddag heeft Leonardo zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot het einde van deze jaargang, met een optie voor nog een seizoen, zo heeft Eindhoven via de officiële kanalen laten weten.

De 34-jarige Leonardo was in eerst instantie als niet-EU-speler te duur voor de club uit de Jupiler League, waardoor hij nog niet officieel in actie kwam voor zijn nieuwe werkgever. De aanvaller volgde daarop een inburgeringscursus en heeft nu officieel het Nederlands staatsburgerschap ontvangen, waardoor het papierwerk definitief afgerond kon worden. Hij kan vrijdagavond zijn debuut maken in het duel met Jong FC Utrecht.

Leonardo speelde eerder al twaalf jaar in Nederland. In die tijd verdedigde hij de kleuren van Feyenoord, NAC Breda en Ajax. Ricardo Moniz, met wie hij eerder samenwerkte bij Red Bull Salzburg en Ferencváros, haalde hem aan het begin van dit seizoen terug naar Nederland.