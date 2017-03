Mourinho bijt van zich af: ‘Paul heeft schijt aan wat anderen zeggen’

Sinds zijn komst naar Manchester is er de nodige kritiek geweest op Paul Pogba. Zo vinden mensen dat hij het recordbedrag van 105 miljoen euro niet waard is geweest. José Mourinho is het daar niet mee eens en is trots op de middenvelder. Volgens de Portugese manager van Manchester United is de hele club blij met de komst van Pogba.