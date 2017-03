Bosz: ‘Tegenstanders stellen zich op hem in, daar moet hij mee omgaan’

Kasper Dolberg weet de afgelopen weken weer geregeld het net te vinden. De Deense spits kende even een mindere periode bij Ajax, waarin hij wat minder scoorde. Trainer Peter Bosz heeft zich desondanks geen zorgen gemaakt over Dolberg en is tevreden met zijn prestaties.

“Als jonge jongens naar Ajax komen, worden ze op een voetstuk gezet. Toen heb ik al gezegd: rustig aan, er komt een moment dat het even moeilijker zal gaan. Daar moet hij dan weer uit komen, dat moet hij zelf doen”, zegt Bosz op een persconferentie. “Tegenstanders stellen zich op hem in, dat zagen we ook vorige week in Kopenhagen. Daar moet hij mee leren omgaan. Ik vind dat hij dat aardig doet. Als ik zou zien dat hij minder gaat trainen, zal ik ook m’n maatregelen moeten nemen. Maar toen hij niet scoorde, was hij wel heel belangrijk voor het elftal.”

Dolberg beaamt dat hij een mindere periode heeft doorgemaakt, maar maakte zich geen zorgen. “Natuurlijk had ik een aantal wedstrijden waarin ik niet zo goed speelde en niet zoveel scoorde als ik wilde. Maar zo is het soms”, stelt de jonge Deen. “Ik was blij dat ik speelde en dat ik weer scoorde. Ik moet gewoon proberen de ploeg te helpen. Ik geloof dat de doelpunten dan ook komen.”