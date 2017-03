Bosz: ‘We hebben spelers die zijn leiderschap over kunnen nemen’

Ajax treft donderdagavond FC Kopenhagen in een allesbepalende kraker in de Amsterdam ArenA. De Amsterdammers zullen het in de return van de achtste finales van de Europa League echter wel moeten zien te redden zonder aanvoerder Davy Klaassen, die in de heenwedstrijd een gele kaart kreeg wegens protesteren en zodoende geschorst is. Peter Bosz verwacht echter dat zijn selectie het gemis van de middenvelder op kan vangen.

“We hebben spelers in het elftal die zijn leiderschap over kunnen nemen. De jongens met meer ervaring, daar hebben we er een paar van. Natuurlijk wil je een speler als Klaassen er graag bij hebben, maar zijn vervanger gaat het ook goed doen”, vertelde de trainer op een perspraatje in de aanloop naar de wedstrijd. De oefenmeester was niet te spreken over de beslissing van de arbiter om Klaassen geel te geven: “De speler moeten hun emotie kunnen tonen.”

Donny van de Beek lijkt de logische vervanger voor Klaassen op het middenveld, maar Bosz wilde dit nog niet bevestigen: “In Kopenhagen had ik de spelers al even bij elkaar en kon ik hen vertellen wie er ging spelen. Nu hadden we gisteren vrij. Vandaag heb ik daar nog geen kans voor gehad. We gaan nu eerst trainen en daarna nemen we een beslissing wie er gaan starten en wie er op de bank terechtkomen.”