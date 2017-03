Kalou stelt Feyenoord-rentree voorlopig uit en verlengt bij Hertha BSC

Salomon Kalou heeft zijn aflopende contract bij Hertha BSC verlengd. Daarmee stelt de Ivoriaanse aanvaller een rentree bij Feyenoord voorlopig uit. In november gaf Kalou te kennen dat hij droomt van een terugkeer in De Kuip, maar voorlopig blijft hij dus in de Duitse hoofdstad spelen.

“Het voelt geweldig dat we het eens zijn geworden over een nieuw contract”, zegt Kalou op de website van Hertha BSC. “Ik ben blij dat ik langer kan blijven. We zijn hier twee jaar geleden ergens mee gestart en we hebben laten zien dat we progressie maken. Nu kunnen we ons verder ontwikkelen en daar wil ik graag onderdeel van blijven. De club heeft altijd achter me gestaan, zelfs na mijn moeilijke start.”

In november flirtte Kalou nog openlijk met een terugkeer naar Feyenoord. “Ik heb als speler vele jaren ervaring opgedaan, maar ik koester nog de droom om mijn carrière af te sluiten bij Feyenoord. De club zit in mijn hart. Daar begon het allemaal voor mij”, zei de aanvaller destijds tegen Deutschen Welle.