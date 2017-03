Zevenklapper tegen SC Cambuur kost Gesthuizen de kop

FC Oss neemt per direct afscheid van François Gesthuizen, zo heeft de club uit de Jupiler League woensdagmiddag via de officiële kanalen laten weten. De Brabanders zijn bezig aan een slechte serie en de 2-7 nederlaag die de club afgelopen maandag in eigen huis leed tegen SC Cambuur lijkt de druppel te zijn geweest.

De club schrijft op zijn officiële website dat ‘de wisselwerking en de vertrouwensband tussen de trainer en de spelersgroep onvoldoende is gebleken’: “Het geloof dat dit kan worden omgezet, ontbreekt.” Oss staat momenteel op de zeventiende plaats in de Eerste Divisie en incasseerde in 30 wedstrijden tot nu toe 82 tegengoals. Mede dankzij Tom Boere, die op 28 treffers staat, werd er 55 keer gescoord.

Gesthuizen werd in de zomer van 2016 aangesteld als trainer en heeft het dus nog geen jaar volgehouden bij Oss. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door assistent Klaas Wels, die de vereiste papieren op zak heeft om als trainer in de Jupiler League te mogen werken.