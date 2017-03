‘Als Ajax of Feyenoord kampioen wordt, is het een verloren jaar’

PSV staat weliswaar slechts vier punten achter op nummer twee Ajax, maar koploper Feyenoord koestert een voorsprong van maar liefst acht punten op de regerend landskampioen. Van titelprolongatie lijkt het dus dit seizoen niet te gaan komen en dat is een flinke streep door de rekening van algemeen directeur Toon Gebrands.

“Dan is het een sportief verloren jaar”, stipt hij tegenover De PSV-supporter het mislopen van de landstitel aan. “Het is ons niet gelukt om Europees te overwinteren, we zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi en als we ook ons derde doel, de titel, niet halen, hebben we het dit jaar sportief niet goed gedaan. Punt.”

Ondanks de achterstand ziet Gerbrands nog wel mogelijkheden voor PSV. Van de vijf doelstellingen die de club zich sinds 2014 gesteld had, is het alleen niet gelukt om meer doelpunten te maken: “En toch spelen we ook dit seizoen nog steeds om de landstitel. En als je mij zou vragen of we het gaan halen, dan heb ik mijn antwoord klaar. Ja.”