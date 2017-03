‘De spelers van Leicester zullen zeker opnieuw van hun voetstuk vallen’

Leicester City haalde woensdag een behoorlijke stunt uit door de kwartfinales van de Champions League te bereiken. The Foxes wonnen in eigen huis met 2-0 van Sevilla, waardoor een 2-1 uitnederlaag weggepoetst werd. Toch is Graeme Souness niet te spreken over de spelers van de regerend Engels kampioen.

De voormalig trainer van onder meer Glasgow Rangers en Liverpool is van mening dat de spelers niet alles hebben gegeven onder trainer Claudio Ranieri, die onlangs de laan uit werd gestuurd. “De spelers van Leicester zullen zeker opnieuw van hun voetstuk vallen. Als een trainer één keer in de steek laten, zullen ze het nog doen. Sommige spelers dachten begin dit seizoen ineens dat ze sterren waren, kampioenen, en ze haalden hun voet van het gaspedaal. Ze leunden achterover, hadden een Bentley op hun oprit staan en misschien hebben ze hun huis ook een grondige facelift gegeven”, zegt Souness bij TV3.

“Wat doe je als trainer dan? Je drukt jouw spelers met de neus op de feiten”, gaat de Schot verder. “En vervolgens val je als Ranieri zijnde uit de gratie bij twee of drie invloedrijke spelers in de kleedkamer en de volgzame types laten zich meeslepen in het verhaal. Dat is wat er volgens mij is gebeurd bij Leicester. En uitgerekend die spelers denken nu dat ze helemaal terug zijn, dat ze weer groots zijn.”