Feyenoord krijgt ondanks absentie drietal goed nieuws uit ziekenboeg

Feyenoord werd de afgelopen weken flink gehinderd door blessureleed en woensdag moest Giovanni van Bronckhorst het op het trainingsveld nog steeds zonder drie spelers stellen. Er was echter ook goed nieuws voor de trainer, want Terence Kongolo en doelman Brad Jones meldden zich weer op het veld.

De eerste keus onder de lat voor de Rotterdammers kampte met een wond aan zijn been, maar lijkt inmiddels genoeg hersteld te zijn om de training te hervatten. Of hij aankomend weekend tegen sc Heerenveen inzetbaar is, is echter nog de vraag en dat zou weleens voor problemen kunnen zorgen. Kenneth Vermeer is namelijk een van de drie spelers die juist niet meetrainde.

Daarnaast zitten ook Eljero Elia en Bilal Basaçikoglu nog in de ziekenboeg. Het duo ontbrak vorig weekend ook tegen AZ en lijkt de wedstrijd tegen de Friezen eveneens niet te gaan halen. Kongolo is wel weer fit genoeg om mee te trainen en is volgens het Algemeen Dagblad aankomend weekend inzetbaar. De Rotterdammers hebben vanwege de interlandperiode daarna een week rust, waarna op 2 april de Klassieker tegen Ajax wacht.