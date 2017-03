Jörgensen: ‘Dolberg is misschien grootste talent van Denemarken’

Zowel Ajax als Feyenoord heeft dit seizoen een Deense aanvalsleider. Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen zorgden dit seizoen samen voor 31 doelpunten in de Eredivisie en melden zich volgende week samen bij de Deense nationale ploeg. De Feyenoord-spits is lovend over zijn landgenoot en collega.

Op de vraag wie Jörgensen de beste speler van Ajax vindt, reageert hij stellig. “Dolberg, zeker weten. Hij is op dit moment misschien wel het grootste talent van het Deense voetbal. Ik denk dat er op dit moment misschien wel spelers belangrijker zijn voor het team, maar ik weet zeker dat hij de beste voetballer wordt”, zegt de Feyenoorder in gesprek met Voetbal Inside.

De lovende woorden van Jörgensen betekenen niet dat hij altijd voor de buis zit als Ajax speelt. “Ja soms kijk ik. Als ik thuis kom. Donderdag ga ik weer naar Ajax kijken als ze tegen mijn oude club voetballen”, zegt de spits, die jarenlang het shirt van FC Kopenhagen droeg. Komende donderdag wacht voor Ajax in de achtste finale de return tegen de Deense topclub.