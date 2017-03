‘Een fitte en gemotiveerde Sturridge zie ik graag bij Liverpool blijven’

Het lijkt erop dat Daniel Sturridge op de nominatie staat om komende zomer te vertrekken bij Liverpool. Onder meer AC Milan, West Ham United en Paris Saint-Germain zouden geïnteresseerd zijn in de aanvaller. Volgens John Barnes, oud-speler van Liverpool, moeten the Reds Sturridge in huis zien te houden.

“Daniel Sturridge is een fantastische speler. Ik zou graag een fitte en gemotiveerde Sturridge zien en als hij dat is, zie ik hem graag bij Liverpool blijven”, zegt Barnes in gesprek met HITC Sport. “Ik blijf toch graag denken dat het goed zou zijn om hem te houden. Sowieso kan hij pas weg als er een club komt die bereid is om zijn salaris te betalen.”

Sturridge kwam in 2013 over van Chelsea en speelde tot dusver 113 wedstrijden in het shirt van Liverpool, waarin hij 60 keer scoorde. De laatste seizoenen kampt de aanvaller veelvuldig met blessures.