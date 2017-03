Kritiek op Kluivert: ‘Dat moet stoppen, ik word niet warm of koud van hem’

Sinds afgelopen zomer is Patrick Kluivert werkzaam als technisch directeur bij Paris Saint-Germain. In de Franse hoofdstad maakt de oud-spits niet op iedereen evenveel indruk. Bernard Tapie, in het verleden voorzitter van Olympique Marseille, heeft forse kritiek op de Nederlander.

“Paris Saint-Germain heeft een grote manager nodig, wiens naam iets betekent. Daar is genoeg geld voor. Kluivert? Dat moet stoppen. Laat hij je dromen? Mij niet. Ik word niet warm of koud van hem”, zegt Tapie in gesprek met L’Equipe. "Je dacht toch niet dat een scheidsrechter zulke strafschoppen geeft als hij met Beckenbauer had gesproken. Maar met Kluivert wel.”

Onder het bewind van Kluivert werden onder meer Julian Draxler, Gonçalo Guedes en Jesé Rodriguez binnengehaald. Momenteel bezetten les Parisiens de tweede plaats in de Franse Ligue 1, met drie punten achterstand op koploper AS Monaco. In de Champions League werd PSG vorige week op dramatische wijze uitgeschakeld, na een 6-1 nederlaag tegen Barcelona.