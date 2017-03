Martins Indi zint op langer verblijf bij Stoke: ‘Ik ben in gesprek met de club’

Bruno Martins Indi maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van FC Porto naar Stoke City. In Engeland is de verdediger een vaste waarde in het basiselftal van the Potters. Hij blijft dan ook graag in Stoke en is momenteel in gesprek met de club over een definitieve transfer.

“Ik ben met de club in gesprek en heb de intentie om te blijven. We zien wel hoe het loopt”, zegt Martins Indi in gesprek met Sky Sports. “Ik volgde Stoke al voordat ik hier kwam en ik wist hoe de manager wil spelen. Hij heeft me veel vertrouwen gegeven sinds ik hier gekomen ben, ik ben blij dat ik dat vertrouwen terug kan betalen.”

Bondscoach Danny Blind nam Martins Indi op in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Bulgarije en Italië. Met Stoke City draait de verdediger dit seizoen mee in de middenmoot van de Premier League. “We zijn bezig aan een goede reeks en hebben vertrouwen. Mensen binnen de club hebben al gesproken over de zevende plaats, maar dat gaat lastig worden.”