‘Arsenal legt tien miljoen op tafel voor bij Man City geflopte verdediger’

Arsenal hoopt zich te versterken met Florian Lejeune, zo weet Marca te melden. De krant schrijft dat de club uit Londen bereid is om de gelimiteerde transfersom van tien miljoen euro op tafel te leggen voor de verdediger van Eibar.

Eibar nam Lejeune afgelopen zomer voor anderhalf miljoen over van Manchester City en de Fransman heeft in die korte periode een goede indruk achtergelaten bij de middenmoter. Hij speelde 28 wedstrijden en daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist.

De 25-jarige Lejeune maakte zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Istres en kwam daarna bij Villarreal, Stade Brest, Girona en dus Manchester City terecht. De voormalig jeugdinternational speelde overigens niet één wedstrijd voor the Citizens.