'Toen Brenet kwam, durfde niemand te voorspellen dat hij Oranje zou halen’

Ondanks dat Joshua Brenet in de jeugdopleiding van PSV niet te boek stond als een groot talent, maakte de verdediger inmiddels zijn debuut voor Oranje. Rini de Groot, hoofd jeugdscouting, had niet direct verwacht dat Brenet door zou breken in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

“Joshua heeft iedereens ongelijk bewezen. Toen hij binnenkwam, durfde niemand te voorspellen dat hij Oranje zou halen. En wie dat wel zei, die lulde uit z’n nek. Met name op tactisch en technisch vlak moest Joshua zich nog flink ontwikkelen”, zegt De Groot in gesprek met PSV Magazine. In 2011 maakte Brenet de overstap van Zeeburgia naar PSV. Eerder had hij in de jeugd van Roda JC Kerkrade en Almere City gespeeld.

“Maar hij had snelheid. Enorm veel snelheid. Heel eerlijk. Als ik aan het begin van dat seizoen een lijst had moeten maken met kanshebbers op een doorbraak in het eerste, had ik Joshua onderaan gezet. Zijn doorzettingsvermogen heeft hem tot het Nederlands elftal gebracht”, besluit De Groot. De afgelopen weken moet Brenet het bij PSV overigens doen met een plaats op de reservebank.