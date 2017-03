‘Het is twee jaar geleden dat Nouri de nieuwe Cruijff werd genoemd’

“Ik ken hem al vanaf zijn tiende. Mijn eerste indruk? Ik dacht meteen aan een nieuwe Johan Cruijff of zoiets.” Henk Spaan zag Abdelhak Nouri in januari 2015 aan het werk op een trainingskamp in Doha en raakte overtuigd van de kwaliteiten van de middenvelder. Nouri werd later in zijn loopbaan nog talloze keren aan de vergelijking met Cruijff herinnerd, iets wat Sjoerd Mossou betreurt.

De journalist van het Algemeen Dagblad schrijft in zijn column dat de negentienjarige Nouri heus goed kan voetballen, maar dat het veel te vroeg is voor vergelijkingen met Cruijff en dat Nouri zelf bovendien nooit om alle aandacht heeft gevraagd. “Het is nu bijna twee jaar geleden dat Nouri de nieuwe Cruijff werd genoemd (…) Appie Nouri, onthoud die naam. Opgelet, mensen: de nieuwe Cruijff”, schrijft de verslaggever.

Aangezien Nouri nog maar 43 minuten in de Eredivisie heeft gespeeld, noemt Mossou hem ‘de meest bezongen, beroemdste en meest gehypete tweede-elftalspeler uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal’. Hij vindt dat Nederland ‘zuiniger’ moet zijn op ‘de Nouri’s van deze wereld’: “Bescherm ze met schaduw en gepast stilzwijgen. Niemand is de nieuwe Cruijff, namelijk. Niemand.”