‘Topsalaris van Van Persie vormt groot struikelblok voor transfer’

Fenerbahçe wil af van Robin van Persie. Takvim meldt dat de club uit Aziatisch Istanbul de aanvaller wil verkopen om zo ruimte te creëren in het transfer- en salarisbudget, maar voegt eraan toe dat het nog een hels karwei kan worden om de 101-voudig international van het Nederlands elftal aan een andere ploeg te slijten.

De 33-jarige Van Persie staat voor een jaarsalaris van vijfenhalf miljoen euro op de loonlijst van Fenerbahçe en weinig clubs zijn bereid om dat honorarium over te nemen. Bovengenoemde krant meldt dat clubs uit Engeland en Nederland niet eens meer een poging tot onderhandelen zullen doen, en Van Persie zou zelf ook geen water bij de wijn willen doen.

De linkspoot zou zijn loopbaan wel in het Midden-Oosten kunnen vervolgen, maar daar heeft hij naar verluidt geen trek in. Van Persie maakte in de zomer van 2015 de overstap van Manchester United naar Fenerbahçe en heeft de achterban nooit helemáál kunnen overtuigen. Hij werd geplaagd door blessures en scoorde ‘slechts’ 32 keer in 74 wedstrijden.