Dinsdag, 14 Maart 2017

Engels bod van zestig miljoen euro op Coman

Kamohelo Mokotjo is bereid zijn Zuid-Afrikaanse paspoort in te leveren teneinde een transfer naar de Premier League te realiseren. De middenvelder van FC Twente komt niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. (The Star)

Na lang blessureleed keerde Mark-Jan Fledderus maandag weer terug op het veld. De middenvelder is in het bezit van een aflopend contract bij Heracles, maar is nog niet van plan te stoppen met voetballen. (TC/Tubantia)

Bayern München zal Kingsley Coman niet definitief overnemen van Juventus, maar de Fransman heeft voldoende opties. Chelsea heeft liefst zestig miljoen euro over voor de buitenspeler. (Téléfoot) Chelsea heeft liefst zestig miljoen euro over voor de buitenspeler.

Alan Pardew is niet de enige bekende naam die in verband wordt gebracht met Norwich City. Voormalig Engels bondscoach Roy Hodgson is ook in beeld bij the Canaries. (Daily Mirror)

Het contract van Lorenzo Insigne loopt nog twee seizoenen door, maar Napoli is vastberaden de aanvaller langer aan zich te binden. De kleine dribbelaar is een jaarsalaris van zo'n drie miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. (Corriere del Mezzogiorno)