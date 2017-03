‘Ik wil zo snel mogelijk veel gaan spelen in het eerste van Ajax’

Frenkie de Jong speelde tot op heden zes wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en de middenvelder hoopt logischerwijs niet dat het daarbij blijft. De Jong zegt dat hij het naar zijn zin heeft bij de beloften en dat hij door de trainingen bij het eerste al beter is geworden, maar dat hij structureel op een hoog niveau minuten wil maken.

De negentienjarige De Jong zegt in een interview met ELF Voetbal dat hij ‘in het eerste’ wil spelen: “Ik wil zo snel mogelijk veel gaan spelen bij Ajax 1, daar zijn wel kansen voor in de komende tijd. Mijn voorkeur gaat volgend jaar niet uit naar een verhuurperiode, maar als het beter is voor mijn ontwikkeling wel natuurlijk.”

“Ik moet gewoon zorgen dat ik de beste middenvelder wordt, dan ga ik vanzelf spelen”, besluit De Jong, die in de zomer van 2015 overkwam van Willem II.