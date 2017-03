Jeugdexponent PSV vastberaden: ‘Het doel is nog altijd om te slagen’

Menno Koch doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Eindhovenaren bleef vooralsnog uit. De 22-jarige centrumverdediger liet zich dit seizoen uitlenen aan FC Utrecht teneinde zijn carrière van nieuw elan te voorzien, maar na een teleurstellende periode in de Domstad is Koch inmiddels weer teruggekeerd bij PSV.

Coach Phillip Cocu maakte deze jaargang echter nog geen gebruik van de diensten van Koch, die zijn wedstrijden daardoor voornamelijk in de Jupiler League speelt voor de beloften. De stopper weigert echter bij de pakken neer te gaan zitten. "Natuurlijk houd ik er vertrouwen in. Het is doel is altijd geweest om bij PSV te slagen en dat is het nog steeds. Mijn doel bij Utrecht heb ik niet behaald, maar ik wil het nu hier weer laten zien", vertelt Koch aan PSV TV.

"Eerst op de training en uiteindelijk wil ik aan de trainer ook mijn waarde voor het team bewijzen", vervolgt Koch. "Hopelijk kan ik veel minuten gaan maken." Het contract van de jeugdexponent loopt nog door tot de zomer van 2018 in het Philips Stadion. Koch speelde sinds zijn debuut in het seizoen 2014/15 twee duels in het hoogste keurkorps van PSV, dat hem in diezelfde jaargang nog een half jaar uitleende aan NAC Breda.