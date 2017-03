Curaçao trekt aan potentiële Oranje-internationals

Arsenal sluit de komst van een technisch directeur niet uit. Arsène Wenger beheert nu ook de technische portefeuille, maar voor een eventuele nieuwe trainer zou dat in zijn eerste jaar te veel werk zijn. (The Sun)

West Ham United heeft bij Arsenal naar Lucas Pérez geïnformeerd. De aanvaller zal echter niet goedkoop zijn: een onbekende club uit China ving in januari bot met een bod van dertig miljoen euro. (The Sun)

Daarnaast zijn ook Guyon Fernandez en Gervane Kastaneer in beeld bij bondscoach Remko Bicentini.