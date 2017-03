Ziyech opnieuw niet opgeroepen voor Marokkaanse nationale ploeg

Hervé Renard heeft Hakim Ziyech opnieuw niet opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De bondscoach maakte dinsdag zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Burkina Faso en Tunesië en heeft daarin geen plaats voor de middenvelder van Ajax. Feyenoorder Karim El Ahmadi behoort wel tot die selectie.

Voor het toernooi om de Afrika Cup had Renard Ziyech ook al niet nodig. Die beslissing deed toen veel stof opwaaien, omdat Marokko in de aanloop de nodige personele problemen kende. Toch besloot de Fransman om Ziyech thuis te laten, omdat hij 'hem geen speler vond om op de bank te zitten’.

Nu heeft Ziyech opnieuw geen plek in de Marokkaanse selectie. De middenvelder speelde tot dusver acht interlands voor Marokko, waarin hij drie keer scoorde. In oktober werd Ziyech voor het laatst opgeroepen voor de Leeuwen van de Atlas. Toen speelde hij 84 minuten mee in de oefeninterland tegen Canada.