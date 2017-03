‘Ik heb hetzelfde gepresteerd als Ödegaard, maar hij is jonger’

Martin Ödegaard werd in de winterse transferperiode door sc Heerenveen naar Friesland gehaald en dat leverde de Real Madrid-huurling veel aandacht op. Bersant Celina kent de jonge Noor nog van hun gezamenlijke tijd bij Strömsgodet en snapt wel dat Ödegaard zo nadrukkelijk in de belangstelling staat.

“Wat hij heeft gedaan op zo’n jonge leeftijd, daar verdient hij alle aandacht voor”, vertelt de middenvelder, die door FC Twente wordt gehuurd van Manchester City, aan Aftenposten. “Martin is een vriend en ik ben blij voor hem dat hij nu regelmatig speelt bij Heerenveen. Hij kan een van de beste voetballers ter wereld worden.”

Bij Strömsgodet waren de twee aan elkaar gewaagd: “Ik heb daar ongeveer hetzelfde gepresteerd als hij, maar ik begrijp dat hij jonger is. En hij is natuurlijk een echte Noor. Echt, het kan me niet schelen dat Ödegaard meer aandacht krijgt. Ik wil ook niet klinken als iemand die zoiets nodig heeft. Ik wil herinnerd worden om mijn eigen kwaliteiten”, sluit Celina af.