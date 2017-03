Courtois haalt uit: ‘Dat zijn de ‘mind-games’ van Mourinho’

Manchester United werd maandagavond door een 1-0 nederlaag tegen Chelsea uitgeschakeld in de FA Cup. Na afloop was er veel te doen over de harde speelwijze van the Red Devils. Overigens betaalde de ploeg van José Mourinho daar ook al vroeg zijn tol voor: Ander Herrera ontving al in de eerste helft twee gele kaarten.

Volgens Chelsea-doelman Thibaut Courtois had Herrera pech dat hij zijn tweede gele kaart ontving. “Phil Jones had net vijf keer een overtreding gemaakt op Eden Hazard. Een paar seconden later deed Herrera dat opnieuw en daar kreeg hij een gele kaart voor. Helaas voor hem had hij er al een”, zegt Courtois in gesprek met de Engelse pers. “Manchester United maakte veel overtredingen en speelde erg hard.”

“Ze probeerden ons mentaal te beïnvloeden, door te schoppen en hard te spelen. Dit is de invloed van Mourinho. Het zijn mind-games, die instructie krijgen ze van de manager”, gaat de Belgische doelman verder. “Maar we zijn niet in hun val gelopen. We hebben onze wedstrijd gespeeld en dat ging goed, net als eerder dit seizoen. Helaas konden we de wedstrijd niet eerder in het slot gooien, maar we proberen zo verder te gaan.”