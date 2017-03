El Ahmadi: ‘We hebben al laten zien ook zonder hem te kunnen winnen’

Feyenoord lijkt het de komende weken vanwege een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, zonder Tonny Vilhena te moeten gaan stellen en dat is een hard gelag voor de Rotterdammers. Over ruim twee weken staat de allesbeslissende kraker tegen Ajax op het programma en alleen als het hoger beroep dat de Rotterdammers hebben aangetekend effect sorteert, zal de middenvelder inzetbaar zijn in de Amsterdam ArenA.

Karim El Ahmadi moet het dus waarschijnlijk een tijd zonder zijn kompaan op het middenveld doen. De routinier denkt echter niet dat dit een onoverkomelijk probleem op gaat leveren: “We hebben dit seizoen aangetoond dat als Vilhena niet meedeed, we onze wedstrijden hebben gewonnen. Toen ik er niet bij was wonnen we wedstrijden, en toen Dirk er niet bij was hetzelfde”, vertelt hij bij Peptalk.

El Ahmadi noemt Vilhena een belangrijke kracht en een van de beste spelers bij Feyenoord, maar hij is echter ook van mening dat de Rotterdammers de middelen hebben om zijn absentie op te vangen: “Ik denk dat we dit jaar gewoon een goede selectie hebben. Dat heb je dit weekend tegen AZ ook gemerkt. Er waren drie basisspelers niet bij, maar je wint toch van AZ.”