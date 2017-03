‘PSG dient officiële klacht in na dramatische uitschakeling door Barça’

Door een 6-1 nederlaag tegen Barcelona werd Paris Saint-Germain vorige week uitgeschakeld in de Champions League. Een belangrijke rol was in dit duel echter weggelegd voor scheidsrechter Deniz Aytekin. De Franse club heeft dinsdag een officiële klacht ingediend tegen de leidsman.

Volgens Marca en La Gazzetta dello Sport heeft PSG met behulp van enkele topscheidsrechters een brief opgesteld voor de UEFA. Daarin haalt de club vijftien beslissingen van Aytekin aan die minimaal betwistbaar zijn. Overigens hebben les Parisiens niet de illusie dat de wedstrijd overgespeeld zal worden.

Wel willen de Fransen graag het standpunt van de UEFA weten. PSG is van mening dat het zelf recht had op twee strafschoppen, na de handsbal van Javier Mascherano en na de overtreding op Ángel Di Maria. Bovendien zijn de strafschoppen die Barcelona kreeg volgens de club twijfelachtig. Daarnaast had Gerrard Piqué volgens PSG zijn tweede gele kaart moeten krijgen en had Neymar van het veld gestuurd moeten worden na een natrappende beweging richting Marquinhos.