‘Waarom zou het voor Stekelenburg wel gelden dat hij moet spelen?’

Bondscoach Danny Blind besloot Maarten Stekelenburg buiten zijn voorselectie te houden. In plaats daarvan heeft de keuzeheer om Michel Vorm, Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Tim Krul opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje. Kenneth Pérez snapt van die keuze helemaal niets.

“Het is toch opvallend dat Stekelenburg niet op de lijst staat. Waarom zou het voor hem wel gelden dat hij moet spelen en voor alle anderen niet? Hij is geblesseerd geweest, ja”, stelt de Deense analist in het programma Natafelen met Kees van FOX Sports. “Michel Vorm speelt haast nooit, behalve in de FA Cup en Cillessen ook niet, behalve in de Copa del Rey. Ik zie het verschil niet met Stekelenburg.”

Jeroen Zoet lijkt nu de belangrijkste gegadigde om tussen de palen te staan in de wedstrijden tegen Bulgarije en Italië. “Die zou je ook niet durven aanwijzen als eerste keeper voor het komende jaar. Er is vaak kritiek op Blind, maar de omstandigheden zijn wel heel moeilijk.”