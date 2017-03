‘Of de bal er nu wel of niet ingaat, ik blijf van afstand schieten’

Hakim Ziyech schiet dit seizoen veruit het meest op doel van buiten het strafschopgebied. De middenvelder van Ajax waagde al negentig keer een poging van afstand, wat twee keer een doelpunt opleverde. Die cijfers zullen Ziyech echter niet tegenhouden om van afstand te blijven schieten.

“Als ik vind dat ik kan schieten, dan schiet ik. Of die bal er nu wel of niet ingaat, ik blijf het weer doen. Ja, de kans om te scoren is van dichtbij groter. Maar als ik vind dat ik moet schieten, dan schiet ik”, zegt Ziyech in gesprek met Ajax Life. De middenvelder schiet veruit het vaakst op doel. Lewis Baker is tweede in dat rijtje, hij schoot 46 keer van afstand. Dat leverde voor de Engelsman van Vitesse vier keer een doelpunt op.

Sam Larsson van sc Heerenveen schoot 43 keer van afstand en scoorde daar 6 keer mee. Als je de afstandspogingen van Larsson en Baker optelt, is dat nog altijd minder dan die van Ziyech. Ajax-trainer Peter Bosz gaf in het begin van het seizoen al eens aan dat hij er geen problemen mee heeft. "De conclusie is dat hij ze slecht raakt, maar vanuit de tweede lijn schieten is een kwaliteit van Hakim. Niet alle ballen eindigen bij de cornervlag. Er riep wel eens iemand: je moet schieten wil je kunnen scoren.”