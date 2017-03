‘Barcelona reserveert veertig miljoen euro voor oude bekende’

In de wandelgangen werd Héctor Bellerín afgelopen tijd meer dan eens aan Barcelona gelinkt. De Catalanen hebben al gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemer van de Arsenal-verdediger, zo weet Sport te melden. Na Pasen is Barcelona van plan direct met the Gunners te gaan onderhandelen.

Deze onderhandelingen worden voorlopig nog even uitgesteld, omdat Barcelona denkt dat Arsène Wenger tegen die tijd een beslissing zal hebben genomen over zijn toekomst. Bellerín staat bovenaan het lijstje met mogelijke versterkingen voor komende zomer. Barcelona zou veertig miljoen euro gereserveerd hebben om de komst van de Spaanse verdediger mogelijk te maken.

Bellerín speelde in de jeugdopleiding van Barcelona en maakte in 2011 de overstap naar Arsenal, waar hij uiteindelijk wist door te breken in het eerste elftal. De laatste tijd draaien the Gunners moeizaam en alle kritiek gaat niet aan Bellerín voorbij. Barcelona zoekt nog altijd iemand die de naar Juventus vertrokken Dani Alves op lange termijn kan vervangen.