PSV krijgt extra troef in titelstrijd: ‘Als Cocu me nodig heeft, dan ben ik er’

Jürgen Locadia zegt zich helemaal fit te voelen voor een terugkeer in de basis bij PSV. De aanvaller was maandagavond goed voor een treffer in de Jupiler League-wedstrijd tussen FC Eindhoven en Jong PSV (0-5). Het was voor Locadia zijn eerste treffer sinds een liesblessure hem zes maanden aan de kant hield.

Hoewel Locadia al meer dan honderd duels in het eerste van PSV speelde, heeft hij er vooralsnog geen moeite mee om voor de beloften te spelen. "Als ik niet in het eerste speel, moet ik bij Jong PSV mijn minuten blijven maken", zo vertelde de aanvaller in gesprek met Omroep Brabant. "Ik ga natuurlijk niet een heel seizoen bij Jong PSV spelen, maar voorlopig is dit wel fijn."

Locadis ziet zelf ook dat hij speeltijd nodig heeft, om ritme op te bouwen en het contact met de bal te versterken. Locadia hoopt dit seizoen nog een rol te kunnen spelen in de strijd om de landstitel met PSV. "Als de trainer me nodig heeft, dan ben ik er. Het wordt natuurlijk moeilijk om Ajax of Feyenoord nog te achterhalen, maar wie weet laat een van hen nog punten liggen."