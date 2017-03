Rebelse Chinees legt provocerend gedrag uit: ‘Ik wilde Pato bedanken’

In het duel tussen Shanghai Shenhua en Tianjin Quanjian leek Alexandre Pato de winnende treffer vanaf elf meter te gaan maken. De Braziliaan faalde echter en schoot de bal over. Shanghai Shenhua-middenvelder Sun Shilin snelde naar hem toe en stak zijn duim op, wat hem op veel kritiek kwam te staan.

Ondanks dat Pato niet reageerde, werd het gebaar namelijk als behoorlijk provocerend gezien. Sun Shilin had er een andere visie over. “Ik wilde hem bedanken dat hij de strafschop miste. Daardoor bleef het 1-1 en iedereen was daar behoorlijk tevreden over”, legt de middenvelder uit in gesprek met Titan Sport.

“Ik vond het persoonlijk geen penalty en Pato ook niet. Hij miste de strafschop expres en daarom stak ik voor zijn gezicht mijn duim op. Ik voelde me verplicht om mijn dank te tonen voor zijn eerlijkheid”, besluit Sun Shilin. Overigens is het niet de eerste keer dat hij in opspraak raakt. Vorig seizoen, toen Sun Shilin nog bij Liaoning Whowin speelde, stak hij voor de aftrap zijn middelvinger op naar Beijing Guoan-speler Burak Yilmaz.