‘Toen ‘Schweini’ naar United ging, was hij al over zijn hoogtepunt heen’

Bastian Schweinsteiger verruilde Bayern München in 2015 voor Manchester United. Een succes werd de overgang naar Engeland voorlopig niet en dit seizoen komt de middenvelder nauwelijks meer aan spelen toe. Het verbaast Michael Ballack niet dat het avontuur van Schweinsteiger niet geslaagd is.

De oud-middenvelder sprak zich op een sponsorevenement uit over de situatie van zijn landgenoot bij Manchester United. Dit seizoen speelde Schweinsteiger slechts 134 minuten. “Toen Schweini naar Manchester United ging, was hij al over zijn hoogtepunt heen. Dat komt ook mede door blessures. Ik ben niet verrast door deze ontwikkelingen”, zegt Ballack, die zelf van Bayern München naar Chelsea ging.

“De Premier League is een aparte competitie, als je naar de fysieke belasting kijkt. Bastian heeft een slechte tijd met de manager, maar de club en de fans houden van hem. Ik hoop dat hij dit hoofdstuk in zijn carrière met een tevreden gevoel kan afsluiten”, besluit de 98-voudig international. Schweinsteiger heeft in Manchester nog een contract tot 2018.