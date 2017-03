Conte: ‘Hij begon met schoppen krijgen en eindigde met schoppen krijgen’

Antonio Conte was na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Manchester United niet te spreken over de speelwijze van de bezoekers. Na 35 minuten spelen kon Ander Herrera al vertrekken nadat hij twee gele kaarten ontving in het bekerduel. Volgens de Italiaan moesten de spelers van Manchester United vooral Eden Hazard hebben.

“In 20 tot 25 minuten van de wedstrijd was het voor Hazard onmogelijk om te voetballen. Ik zag dat alleen hij schoppen krijgt. Volgens mij ben ik niet gek en zie ik alleen hem in die situatie”, zegt Conte in gesprek met de BBC. “Hij begon met schoppen krijgen en eindigde met schoppen krijgen. Niemand kan zeggen dat dit niet gebeurd is.”

Conte walgt van de speelwijze van Manchester United. “Deze tactiek, om bewust spelers van de tegenstander te schoppen, bestaat niet. Dit is geen voetbal in mijn optiek en kan geen tactiek zijn. Soms als je tegen spelers met heel veel talent speelt, probeer je deze spelers te intimideren. Ik vind dat de scheidsrechter dit soort voetballers moet beschermen.”

Marcos Rojo ging in de tweede helft op Hazard staan. "Dit is bewust en dat zou me niet verbazen. Hij had hiervoor weggestuurd moeten worden", stelt Alan Shearer. Phil Neville vult hem aan. "Als je de actie van Tyrone Mings laatst op Old Trafford hebt gezien, zou je denken dat de FA nu ook actie gaat ondernemen."