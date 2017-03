Emre Can: ‘Ik las dat het mij om geld te doen is, maar dat is niet waar’

Emre Can ontkent stellig dat hij om financiële redenen nog geen nieuw contract met Liverpool heeft ondertekend. De middenvelder kwam medio 2014 van het Duitse Bayer Leverkusen over en signeerde destijds een verbintenis voor vier seizoenen. Gesprekken over een nieuw contract resulteerden nog niet in een langere samenwerking.

Britse media verzekeren dat de financiële eisen van Can een akkoord in de weg staan, maar daar neemt de 23-jarige Duits international afstand van. "Ik las dat het mij om geld te doen is, maar het gaat niet om het geld. Dat is niet waar Het gaat nooit om het geld", zo stelt de middenvelder dinsdag. "Het is niet dat ik per se meer geld van Liverpool wil. We hebben een paar goede gesprekken gehad en alles is in orde. Ik ben gelukkig bij Liverpool."

"In het voetbal weet je nooit wat er gaat gebeuren, maar ik ben gelukkig hier en ik heb nog steeds een contract. Het gaat om de toekomst, wat er gaat gebeuren. Het belangrijkste van de afgelopen maanden is dat ik pijnvrij kan spelen. Daar hebben we het meer over gehad dan over het contract. In de komende weken en maanden zullen we verder praten en zullen we zien wat er gebeurt. Ik wil pijnvrij spelen."

"De gesprekken met de club gebeuren via mijn zaakwaarnemer, maar ik ben gelukkig bij Liverpool. In de toekomst kan ik nog vele jaren voor Liverpool spelen." Can speelde dit seizoen dertig officiële duels, waarin hij viermaal scoorde. De middenvelder, die ook als verdediger kan spelen, maakte zondag de winnende treffer tegen Burnley (2-1). Britse media verzekeren dat de zaakwaarnemer van Can inzet op een weeksalaris van ongeveer 90.000 euro, een verdubbeling van zijn huidige salaris.