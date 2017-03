‘Advocaat vertrekt aan einde van seizoen bij Fenerbahçe’

Dick Advocaat vertrekt na dit seizoen bij Fenerbahçe. Vatan meldt dinsdagochtend dat voorzitter Aziz Yildirim heeft besloten dat hij niet verder wil met de 69-jarige Hagenaar, terwijl hij daar aanvankelijk nog heel anders over dacht.

Yildirim zou Advocaat twee maanden geleden immers hebben gevraagd of hij wil verlengen, maar de voormalig bondscoach van onder meer het Nederlands elftal ging daar niet op in omdat hij meer garanties eiste. “Om te veranderen, moet het team volledig veranderd worden. We hebben daar een serieus budget voor nodig, anders is het volgend seizoen weer hetzelfde liedje”, zei Advocaat onder meer. Die woorden vielen niet goed bij Yildirim.

Daar kwam volgens Aksam bij dat Advocaat in de media aangaf dat hij de directie reeds op de hoogte had gesteld van het besluit dat hij na dit seizoen zou nemen, maar Yildirim hoorde nog niets en zou ook daar erg ontevreden over zijn. Waar de preses aanvankelijk dus verder wilde met Advocaat, daar zou hij nu al contact hebben gelegd met Aykut Koçaman van Konyaspor om de Nederlander op te volgen.

“Alles is hier top. De competitie is spannend, de stadions zitten vol en het publiek van Fenerbahçe is geweldig”, zei Advocaat in februari nog in De Telegraaf. “Ik ben hier dit seizoen aan de slag gegaan met een selectie die al grotendeels was ingevuld. Daar heb je dan mee te maken. Ik hoop op een mooi slot van het seizoen. De media stellen me ook steeds meer vragen over volgend jaar.”