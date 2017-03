‘Pispaal’ Bertrand Traoré krijgt advies: ‘Hij is een inspiratie voor iedereen’

De wissel Bertrand Traoré - Justin Kluivert werd zondag tijdens Ajax - FC Twente door een deel van de fans met gejuich ontvangen. De van Chelsea gehuurde aanvaller is de volgende speler die door de supporters van de Amsterdamse club wordt uitgefloten. Enerzijds omdat de 'verplicht' vertrokken Anwar El Ghazi aangaf dat Traoré 'het vriendje van Peter Bosz' is, anderzijds omdat hij Kluivert en David Neres op de bank houdt.

Het Ajax-publiek heeft een naam als het gaat om het uitfluiten van eigen spelers. Daley Blind, Nourdin Boukhari, Ricardo Kishna, Gregory van der Wiel, Victor Sikora, Wesley Sonck en zelfs Zlatan Ibrahimovic, in zijn eerste jaar, weten er alles van. "Ik had er eigenlijk altijd 'schijt' aan. Ik dacht: ik voetbal zo goed als ik kan", vertelt Boukhari in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als dat niet wordt gewaardeerd, dan is het maar zo. Mentaal zat ik als voetballer wel stevig in elkaar."

Doorgaan, doorgaan en doorgaan, is het advies van Boukhari aan Traoré. "Al klinkt dat natuurlijk heel simpel. Maar simpele dingen zijn soms juist heel moeilijk.'' De voormalig profvoetballer vindt Daley Blind, 'echt een jongen van de club', het perfecte voorbeeld. "Zelfs hij kreeg ooit de volle laag. Kijk wat er daarna is gebeurd", doelt hij op de uitstekende prestaties op het WK, het aanvoerderschap van het Nederlands elftal en de transfer naar Manchester United. "Tja, hij is natuurlijk het mooiste voorbeeld en een inspiratie voor iedereen die een vol stadion over zich heen krijgt.''